Экс-депутат Госдумы Варшавский получил семь лет колонии за хищение 2,5 млрд у банка
Парламентарий был задержан ещё в 2018 году по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Антон Кардашов
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего депутата Государственной думы Вадима Варшавского за хищение 2,5 миллиарда рублей у банка "Петрокоммерц". Экс-парламентарий признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима", — сообщили в пресс-службе суда.
Варшавский был задержан ещё в 2018 году по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Дело было возбуждено в 2016 году. На суде установлено, что деньги были получены им в 2012 году в виде кредита Златоустовскому металлургическому заводу, собственником которого он был на тот момент.
Напомним, что ранее Варшавского признали виновным по другому делу в декабре 2019 года. Суд установил, что он, будучи генеральным директором Ростовского электрометаллургического завода (ООО "РЭМЗ"), уклонился от уплаты налога на прибыль на сумму свыше 490 миллионов рублей. Суд приговорил экс-депутата к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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