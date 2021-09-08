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Экс-депутат Госдумы Варшавский получил семь лет колонии за хищение 2,5 млрд у банка

Парламентарий был задержан ещё в 2018 году по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

8 сентября, 16:00
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Антон Кардашов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Антон Кардашов

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего депутата Государственной думы Вадима Варшавского за хищение 2,5 миллиарда рублей у банка "Петрокоммерц". Экс-парламентарий признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима", — сообщили в пресс-службе суда.

Варшавский был задержан ещё в 2018 году по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Дело было возбуждено в 2016 году. На суде установлено, что деньги были получены им в 2012 году в виде кредита Златоустовскому металлургическому заводу, собственником которого он был на тот момент.

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Напомним, что ранее Варшавского признали виновным по другому делу в декабре 2019 года. Суд установил, что он, будучи генеральным директором Ростовского электрометаллургического завода (ООО "РЭМЗ"), уклонился от уплаты налога на прибыль на сумму свыше 490 миллионов рублей. Суд приговорил экс-депутата к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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