Экс-депутат Госдумы Варшавский получил семь лет колонии за хищение 2,5 млрд у банка

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего депутата Государственной думы Вадима Варшавского за хищение 2,5 миллиарда рублей у банка "Петрокоммерц". Экс-парламентарий признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима", — сообщили в пресс-службе суда.

Варшавский был задержан ещё в 2018 году по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Дело было возбуждено в 2016 году. На суде установлено, что деньги были получены им в 2012 году в виде кредита Златоустовскому металлургическому заводу, собственником которого он был на тот момент.