Талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом
Представители организации полагают, что это идёт вразрез с исламом.
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"Талибан"* не позволит женщинам Афганистана заниматься спортом, поскольку в этом нет необходимости. Об этом рассказал заместитель главы комиссии талибов по культуре Ахмадулла Васик в беседе с австралийским порталом SBS News.
"Могут произойти ситуации, когда их лицо или тело не будет покрыто. Ислам не позволяет, чтобы женщин видели в таком виде. В эпоху медиа из-за видео и фотографий люди смогут смотреть на них. Исламский эмират не позволит женщинам заниматься", — подчеркнул Ахмадулла Васик.
Напомним, почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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