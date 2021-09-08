Талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом

"Талибан"* не позволит женщинам Афганистана заниматься спортом, поскольку в этом нет необходимости. Об этом рассказал заместитель главы комиссии талибов по культуре Ахмадулла Васик в беседе с австралийским порталом SBS News.

"Могут произойти ситуации, когда их лицо или тело не будет покрыто. Ислам не позволяет, чтобы женщин видели в таком виде. В эпоху медиа из-за видео и фотографий люди смогут смотреть на них. Исламский эмират не позволит женщинам заниматься", — подчеркнул Ахмадулла Васик.