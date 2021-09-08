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Волочкова потребовала у Большого театра 200 млн рублей и зарплату за 17 лет

По мнению артистки, у неё украли годы карьеры, когда она могла танцевать ведущие партии.

8 сентября, 16:17

Анастасия Волочкова пожаловалась на удержание зарплаты за 17 лет. Видео © LIFE

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась, что руководство Большого театра с 2003 года так и не позволило станцевать ей ни один спектакль, а с 1998-го ни разу не выплатило ей зарплату. Теперь бывшая прима требует 200 миллионов рублей за моральный ущерб и деньги за эти 17 лет.

"У меня украли 17 лет моей карьеры, когда я могла до сих пор танцевать ведущие партии на сцене Большого театра", — сказала она с дрожью в голосе и слезами на глазах.

По словам Волочковой, она просила выдать ей трудовую книжку и отпустить её на пенсию. Однако оказалось, что за весь период её начальство не отчислило в Пенсионный фонд РФ никаких денег, поэтому пенсию ей не назначили. После обращения в прокуратуру действительно были выявлены нарушения Трудового кодекса в театре, а его руководству вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

"Я не получала в Большом театре ни копейки со дня моего прихода, с 1998 года", заявила Волочкова.

В 2003 году Волочкова судилась с театром: тогда её уволили, по официальной версии, из-за набранных килограммов, однако суд встал на сторону балерины, Волочкову вернули. Тем не менее после восстановления в должности балерина на сцене больше не выступала.

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Ранее певица Мария Максакова рассказала о причине увольнения Волочковой из Большого театра. Оперная дива считает, что в то время прима была секс-символом и все мужчины смотрели с обожанием только на неё, а один из воздыхателей не вынес отказа.

Авторы
Ирина Фальке

Ирина Фальке

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