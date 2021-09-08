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Астролог рассказала, чего ждать знакам зодиака в ближайшую неделю после новолуния

Она напомнила, что сентябрь — это месяц Девы, которая не выносит бездеятельности, поэтому это прекрасное время, чтобы плотно заняться учёбой, творчеством и здоровьем.

8 сентября, 16:21

Фото © Pixabay

С 7 сентября начался благоприятный период для тех, кто давно хотел начать заниматься спортом, уделить время учёбе, разобраться с рабочими вопросами. Благодаря наступлению новолуния в Деве до конца недели энергия трудоголизма будет заряжать людей и помогать им во всех активностях, рассказала астролог Лилия Любимова порталу "Дни.ру".

Она напомнила, что сентябрь — это месяц Девы, которая не выносит бездеятельности, поэтому это прекрасное время, чтобы плотно заняться учёбой, творчеством, здоровьем, наведением порядка в жизни, а также вернуться к своим забытым хорошим привычкам, связям и наработкам. Однако астролог предупреждает, что ретроградный Юпитер и Сатурн не дремлют и критически относятся к новым процессам, поэтому открывать новый бизнес, менять работу, переезжать сейчас не стоит, лучше отложить это до 20 октября.

"В выходные звёзды советуют расслабиться и переключиться на домашние дела, лёгкие физические нагрузки. Для покупок, свиданий, поездок и походов в гости эти дни, увы, совсем не подходят, зато помогут оценить красоту осенних дней и уют вашего дома", — советует Любимова.

До 12 октября астролог советует Овнам вернуться к занятиям спортом или к здоровому питанию, изменить режим дня и наладить сон. Тельцам фортуна поможет в сердечных делах и творчестве, а Близнецам нужно приготовиться к неожиданным, знаковым, но при этом очень интересным событиям. По словам Любимовой, Ракам на этой неделе нужно "не упустить в суете что-то важное, услышать тихий голос", Львам тоже стоит быть внимательнее к окружению, кто-то сделает им достойное предложение. Девам в честь новолуния стоит устроить праздник и составить план на год. Весам астролог советует остановиться, отдохнуть и насладиться созерцанием, у Скорпионов же, наоборот, будут царить шум и веселье. Стрельцы за эту неделю станут более известными и уважаемыми, Козерогам звёзды окажут мощную поддержку, а вот Водолеи почти не почувствуют на себе влияния луны. Рыбам нужно учиться понимать людей, а не обижаться по каждому пустяку.

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Ранее астрологи назвали пары по знакам зодиака, чей брак обречён на провал при любых обстоятельствах. Этим парам всё равно не суждено быть вместе, а впереди их ждут развод и лишние нервы.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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