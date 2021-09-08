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Психологи рекомендуют не называть мальчиков этими тремя именами, иначе из них вырастут злые мужчины

Агрессивность, чёрствость и твердолобость могут стать их основными чертами характера.

8 сентября, 07:38

Кадр из фильма "Управление гневом" / Кинопоиск

Говорят, имя человека определяет всю его дальнейшую жизнь. Так считают не только астрологи и прорицатели, но и психологи. Они назвали тройку имён для мальчиков, которые впоследствии могут стать злыми взрослыми мужиками.

Кадр из фильма "Управление гневом" / Кинопоиск

Кадр из фильма "Управление гневом" / Кинопоиск

Станислав

Вспыльчивость, агрессивность и чрезмерная эмоциональность. Такие черты характера будут проявлять мальчики по имени Стас. Это станет заметно уже в подростковом возрасте, когда буйный нрав начнёт давать о себе знать. Частые драки, провокации и вспыльчивость будут его постоянными спутниками. А также нередко и дурные компании, в которые любят попадать Станиславы. Впрочем, желание решать все проблемы кулаками может быть защитным механизмом. Хотя во взрослом возрасте это будут принимать за злобность и агрессию.

Игнат

Имя Игнат в переводе означает "раскалённый", и это в полной мере отражает его черты характера. В детстве Игнаты часто бросаются из крайности в крайность, закатывают истерики, или, наоборот, ребёнок может замкнуться в себе от обиды и затаить злобу. Во взрослом возрасте Игнаты во всём стараются быть лидерами и доминировать. И, казалось бы, лидерские качества — это хорошо, но вот ужиться с людьми будет совсем непросто.

Пётр

Достаточно вспомнить нашего великого соотечественника, чтобы понять: Пётр не подарок. Это имя означает "камень". А камни не обладают гибкостью. Пётр не будет идти на компромиссы, пишет МК. В детстве это обернётся постоянными спорами и желанием делать всё по-своему или вообще наперекор. В юношестве они не потерпят, если их попытаются оттолкнуть от лидерских позиций, и будут отстаивать их всеми возможными средствами. Став взрослым мужчиной, Пётр может совершать необдуманные поступки, а также не будет прислушиваться к мнению родных и близких.

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Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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