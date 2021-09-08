62-летняя сибирячка сделала пластику после смерти мужа, и теперь у неё лицо красавицы вдвое моложе

<...> Потом я поняла, что внутри мне ведь так и осталось 30 лет, как в тот день, когда мы с ним познакомились. И для того чтобы идти вперёд и быть счастливой, мне было важно вернуться на 30 лет назад и прожить эти годы сначала. Мне стало важно выглядеть, как тогда. Душой я всегда была молодая и не успела ещё превратиться в бабушку в косыночке. У меня модные и стильные вещи, соответствующий круг общения

Марина Логинова