62-летняя сибирячка сделала пластику после смерти мужа, и теперь у неё лицо красавицы вдвое моложе
Женщина занимается спортом, следит за питанием и чувствует себя так, словно вместе с морщинами ушёл груз прожитых лет.
Марина Логинова из Новосибирска решилась на трансформацию после трагического события — смерти мужа, с которым она счастливо прожила 32 года. Сибирячка впала в депрессию, но потом поняла, что снова хочет стать счастливой и выглядеть так, как при первой встрече с возлюбленным, пишет kp.ru.
<...> Потом я поняла, что внутри мне ведь так и осталось 30 лет, как в тот день, когда мы с ним познакомились. И для того чтобы идти вперёд и быть счастливой, мне было важно вернуться на 30 лет назад и прожить эти годы сначала. Мне стало важно выглядеть, как тогда. Душой я всегда была молодая и не успела ещё превратиться в бабушку в косыночке. У меня модные и стильные вещи, соответствующий круг общения
Фото © Instagram / dr_makhnovets
Женщина отправилась на консультацию в клинику, прошла обследование, сдала необходимые анализы, и ей сделали операцию, которая длилась пять с половиной часов. Затем последовала реабилитация, и с каждым днём Марина становилась всё красивее и увереннее в себе.
Фото © Instagram / dr_makhnovets, belay_usadba / fedorova_irena_photo (Федорова Ирена)
Среди проведённых процедур — лифтинг височный и средней зоны лица, блефаропластика, липофилинг верхних век и средней зоны лица, подтяжка шеи и увеличение губ, отметила в "Инстаграме" хирург Юлия Махновец. И хотя окончательный результат будет виден через полгода, жизнь 62-летней Марины уже сильно изменилась: она утопает в комплиментах от поклонников, больше не стесняется фотографироваться, а 14-летний внук даже перестал называть её бабушкой.
Пишут совсем юные. Я спрашиваю: "Сколько вам лет?" Отвечает: "36". Я ему говорю: "Вы мне очень подходите, мне 63". Это, конечно, шутка. А вообще, благодаря этой трансформации со мной происходят совершенно чудесные вещи. Я живу теперь совершенно по-другому, а дальше будет ещё лучше.
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