В Киеве от ковида умерла девочка, которой был всего 21 день
Врачи выясняют, когда именно ребёнок заболел и была ли мама малышки заражена, будучи ещё беременной.
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В Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла новорождённая девочка, она прожила лишь 21 день. В настоящий момент это самая юная жертва ковида в стране, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на главврача Татьяну Каминскую.
По сведениям издания, неотложка доставила малышку в больницу 27 августа, это был пятый день заболевания. Ковид подтвердился и у ребёнка, и у матери. По словам медиков, состояние было тяжёлое, у девочки была одышка, повышенная температура тела и интоксикация. Как сообщила Коминская, у новорождённой также наблюдался тяжёлый респираторный дистресс-синдром, то есть кислород не мог попасть в кровь через лёгкие.
"Девочка была в тот же день заинтубирована, получила обследование и лечение в соответствии с нашим локальным протоколом оказания помощи больным CoViD-19, но, несмотря на это, её состояние прогрессивно ухудшалось — и 2 сентября она умерла", — рассказала Каминская.
В данный момент специалисты выясняют, когда именно ребёнок подхватил коронавирус и была ли мама малышки заражена, будучи ещё беременной.
Ранее Петербург оказался на первом месте по числу заболевших ковидом за сутки. Всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 065 904 случая новой инфекции.
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