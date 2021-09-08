В пригороде Челябинска пьющие многодетные родители "забыли" на улице пятилетнего сына

Жители пригорода Челябинска обеспокоены судьбой пятилетнего мальчика из неблагополучной семьи, которая живёт в одной из многоэтажек в районе Вишнёвая горка. Когда малыша видели в последний раз, он гулял совсем один, просил есть, был одет не по погоде и не смог назвать неравнодушным прохожим свой адрес, чтобы его проводили домой. Место жительства найдёныша узнали через участкового и поспешили обрадовать родителей, что их сын "нашёлся". Вот только те гостям оказались не рады.

Мальчик гулял совсем один, просил есть и был одет не по погоде. Фото © "ВКонтакте"

"Мать открыла дверь избитая, с жёсткого похмелья, на контакт не пошла, сначала даже не поняла, по поводу какого из её детей мы постучались в квартиру. Позже она сама открыла дверь, с жестокостью швырнула его в сторону и сказала, что это нормальная ситуация", — рассказали очевидцы во "ВКонтакте".

Соседи рассказывают, что в нехорошей семейке растут шестеро детей. Родители пьют и проявляют агрессию, а их малыши растут как сорняки — сами по себе. Пятилетнего Руслана (имя изменено) находят без присмотра уже не первый раз. Маленькие беспризорники царапают машины у подъезда, роются в урнах и вообще не знают, чем себя занять. А недавно их мамаша, как рассказывают соседи, в абсолютно невменяемом состоянии вышла на "прогулку" во двор с пустой коляской и зачем-то разделась на лавочке.

Дети из нехорошей семьи роются в урнах и от безделья царапают машины у подъезда. Фото предоставили Лайфу соседи

"У них дети постоянно на улице сами по себе. Крики постоянные. Когда девушка привела их потерявшегося малыша, отец был опять выпивший, он послал его и орал потом уже в туалете. И жену постоянно бьёт", — рассказывают соседи.

Соседи рассказывают о семье, в которой растут беспризорные дети. Видео © LIFE

Органы соцзащиты объясняют, что рады бы помочь, но бессильны — когда они приходят навестить неблагополучную семью днём, то им открывают, хоть и с похмелья, но трезвыми, еда в холодильнике всегда есть, а у детей имеются одежда и игрушки. Участковый, полиция, органы опеки — все службы знают о происходящем в этой квартире и регулярно получают жалобы, но помочь ничем не могут.

Службы соцзащиты рассказывают, как контролируют нехорошую семью из Вишнёвой горки. Видео © LIFE

"Мы хотим сейчас посмотреть, в каком состоянии дети находятся, и, если что, будем вызывать дополнительные службы. Мы, конечно, вдвоём тоже ничего не сделаем сейчас. Мы когда приезжаем днём, продукты питания, всё остальное есть. Мы не можем принять решение о помещении детей в государственное учреждение", — разводит руками заведующая отделением социально-психологической помощи семье и детям социальной защиты Сосновского района Челябинской области Оксана Вальц.