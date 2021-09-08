В Пулково у пассажира нашли почти 30 коробок с конфетами из кокаина

Сотрудники таможни задержали в международном аэропорту Пулково пассажира, который пытался провезти в Россию конфеты из кокаина. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, 36-летний Павел Б. прибыл в Санкт-Петербург транзитным рейсом из столицы Перу через Мадрид и Стамбул. По прилёте в его багаже обнаружили 28 коробок с подозрительными конфетами. В частности, внимание таможенников привлекла надпись на упаковках, которая указывала на содержание запрещённых веществ внутри.

Странные сладости отправили на экспертизу, по результатам которой выяснилось, что в их составе действительно имеется кокаин, а также измельчённые фрагменты листьев коки. В правоохранительных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела.