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В Пулково у пассажира нашли почти 30 коробок с конфетами из кокаина

С необычным грузом мужчина преодолел путь из Южной Америки через Испанию и Турцию.

8 сентября, 16:44
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Сотрудники таможни задержали в международном аэропорту Пулково пассажира, который пытался провезти в Россию конфеты из кокаина. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, 36-летний Павел Б. прибыл в Санкт-Петербург транзитным рейсом из столицы Перу через Мадрид и Стамбул. По прилёте в его багаже обнаружили 28 коробок с подозрительными конфетами. В частности, внимание таможенников привлекла надпись на упаковках, которая указывала на содержание запрещённых веществ внутри.

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Странные сладости отправили на экспертизу, по результатам которой выяснилось, что в их составе действительно имеется кокаин, а также измельчённые фрагменты листьев коки. В правоохранительных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф сообщал, что в Сахалинской области задержали группу наркоторговцев, у которых изъяли запрещённые вещества общей стоимостью более 50 миллионов рублей. В результате правоохранители возбудили девять уголовных дел.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Николай Озеров
Николай Озеров

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