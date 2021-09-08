Опубликовано цветное видео с последним сумчатым волком, который умер 85 лет назад

Кадры были сделаны ещё в 1933 году, за три года до смерти Бенджамина. Сумчатый волк больше напоминал гиену или лисицу, а вот от тигра у него только оттенок шерсти и частичный окрас на спине. Последнего представителя этого вида, который обитал на воле, застрелили ещё в 1930-м. И в связи с тем, что мало кто видел их вживую, для определения точного цвета шерсти животных реставраторам пришлось искать в музеях шкуры тигров, картины, а также работать со словесными описаниями.