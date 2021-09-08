Опубликовано цветное видео с последним сумчатым волком, который умер 85 лет назад
Для определения точного цвета шерсти хищника специалистам пришлось искать в музеях шкуры тигров, картины, а также работать со словесными описаниями.
Последний сумчатый волк. Видео © Национальный архив Австралии
Художественные реставраторы австралийского Национального архива фото- и аудиодокументов оцифровали и раскрасили видео с последним в мире сумчатым волком по имени Бенджамин. Эти животные также известны как тасманийские тигры.
Кадры были сделаны ещё в 1933 году, за три года до смерти Бенджамина. Сумчатый волк больше напоминал гиену или лисицу, а вот от тигра у него только оттенок шерсти и частичный окрас на спине. Последнего представителя этого вида, который обитал на воле, застрелили ещё в 1930-м. И в связи с тем, что мало кто видел их вживую, для определения точного цвета шерсти животных реставраторам пришлось искать в музеях шкуры тигров, картины, а также работать со словесными описаниями.
Ранее Лайф публиковал видео с краснокнижным леопардом из Приморья, который заинтересовался фотоловушкой и "сделал селфи". Специалисты отметили, что в кадр попал самец возрастом около полутора лет. Хищнику уже присвоен персональный идентификационный номер, скоро у него появятся собственное имя и паспорт.
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