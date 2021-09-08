Мошенники стали звонить россиянам под видом операторов Роскомнадзора

В Роскомнадзоре предупредили россиян о мошенниках, которые звонят и представляются сотрудниками ведомства, собирая личные данные человека.

"РКН предупреждает: мы не звоним пользователям, не раскрываем персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Там пояснили, что злоумышленники предупреждают своего собеседника о том, что кто-то якобы пытается сменить его абонентский номер. И для того чтобы проверить, не попали ли персональные данные человека в чужие руки, мошенники предлагают заполнить специальное заявление.

Существует и другой, более изощрённый способ кражи личных данных, когда злоумышленники от лица сотрудника Роскомнадзора сообщают, что кто-то оформил кредит на номер их собеседника. Если человек неохотно верит в эти слова, лжесотрудник ведомства предлагает переключиться на горячую линию Центробанка.

"Разумеется, мнимый Центробанк подтверждает заявления мнимого Роскомнадзора. Оператор даже готов отправить копию кредитного договора, составленного на имя пользователя, через мессенджер. Фейковый договор выглядит достаточно убедительно, чтобы пользователь поверил в его подлинность", — рассказали в РКН.

В ведомстве напомнили, что не звонят россиянам, а также не имеют доступа к их кредитным историям. Там призвали быть крайне бдительными, разговаривая по телефону с неизвестными людьми, и в случае чего обращаться в правоохранительные органы. Также россиян призвали ни в коем случае не называть собеседникам персональную информацию.