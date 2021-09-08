Матвиенко рассказала, кто представит Россию на инаугурации нового афганского кабмина

На инаугурации нового правительства Афганистана Россия будет присутствовать на посольском уровне. Об этом журналистам заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я думаю, что это будет на уровне послов, дипкорпуса, не более того", — сказала Матвиенко.

По словам председателя Совета Федерации, пока трудно судить о работе нового кабмина Афганистана. Российской стороне необходимо вести диалог, поэтому действия правительства будут отслеживаться, и на их основе — формироваться выводы и решения.