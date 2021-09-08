Матвиенко рассказала, кто представит Россию на инаугурации нового афганского кабмина
Москва намерена внимательно отслеживать ситуацию в стране и соответственно выстраивать диалог.
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На инаугурации нового правительства Афганистана Россия будет присутствовать на посольском уровне. Об этом журналистам заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я думаю, что это будет на уровне послов, дипкорпуса, не более того", — сказала Матвиенко.
По словам председателя Совета Федерации, пока трудно судить о работе нового кабмина Афганистана. Российской стороне необходимо вести диалог, поэтому действия правительства будут отслеживаться, и на их основе — формироваться выводы и решения.
Ранее в Кремле сообщили, что Москва будет внимательно наблюдать за обстановкой в Афганистане. Какие условия повлияют на российскую позицию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнять не стал. Между тем "Талибан"* представил новое правительство Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем — мулла Абдул Гани Барадар. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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