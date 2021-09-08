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Собянин против объединения Москвы и Подмосковья

Столичный мэр считает, что во всякой системе есть свои плюсы и минусы, но, если эти минусы не критичны, лучше оставить всё так, как есть.

8 сентября, 17:32
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Мэр столицы Сергей Собянин уверен, что объединять Москву и Подмосковье не следует: это приведёт к усложнению управления столичным регионом. Об этом он заявил в среду в интервью kp.ru.

"Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведёт к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать", — рассуждает столичный градоначальник.

Собянин добавил, что во всякой системе есть свои плюсы и минусы, но если ничего критичного не происходит, то "лучше эту систему не тревожить".

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Ранее Сергей Собянин сообщил, что введение в Москве новых ограничительных мер по ковиду не планируется. Как отметил столичный градоначальник, "запас прочности" у города большой, поскольку много москвичей переболело инфекцией, большое количество вакцинировалось.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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