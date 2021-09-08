Собянин против объединения Москвы и Подмосковья

Мэр столицы Сергей Собянин уверен, что объединять Москву и Подмосковье не следует: это приведёт к усложнению управления столичным регионом. Об этом он заявил в среду в интервью kp.ru.

"Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведёт к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать", — рассуждает столичный градоначальник.

Собянин добавил, что во всякой системе есть свои плюсы и минусы, но если ничего критичного не происходит, то "лучше эту систему не тревожить".