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Блинкен отказался считать новое правительство Афганистана инклюзивным

Он отметил, что в состав кабмина вошли "люди, у которых серьёзные проблемы с послужным списком".

8 сентября, 17:31
<p>Фото © ТАСС/EPA/NOUFAL IBRAHIM</p>

Фото © ТАСС/EPA/NOUFAL IBRAHIM

Соединённые Штаты намерены продолжать контактировать с радикальным исламским с движением "Талибан"*, которое захватило власть в Афганистане. Однако Вашингтон будет в первую очередь преследовать цель по обеспечению американских национальных интересов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Наше взаимодействие с "Талибаном" и с правительством [Афганистана] — промежуточным или долгосрочным — будет нацелено на продвижение национальных интересов [США], продвижение наших интересов, интересов наших партнёров", — сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом на американской авиабазе Рамштайн в Рейнланд-Пфальце в Германии.

Вместе с тем Блинкен отметил, что в состав нового правительства Афганистана вошли "люди, у которых серьёзные проблемы с послужным списком". По его словам, объявленный кабмин далёк от того, чтоби считаться инклюзивным – список имён состоит исключительно из членов "Талибана" или же тесно связанных с ними лиц, и там нет женщин.

Байден не исключил, что Россия и Китай попытаются договориться с талибами

Байден не исключил, что Россия и Китай попытаются договориться с талибами

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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