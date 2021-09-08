Блинкен отказался считать новое правительство Афганистана инклюзивным
Он отметил, что в состав кабмина вошли "люди, у которых серьёзные проблемы с послужным списком".
Фото © ТАСС/EPA/NOUFAL IBRAHIM
Соединённые Штаты намерены продолжать контактировать с радикальным исламским с движением "Талибан"*, которое захватило власть в Афганистане. Однако Вашингтон будет в первую очередь преследовать цель по обеспечению американских национальных интересов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Наше взаимодействие с "Талибаном" и с правительством [Афганистана] — промежуточным или долгосрочным — будет нацелено на продвижение национальных интересов [США], продвижение наших интересов, интересов наших партнёров", — сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом на американской авиабазе Рамштайн в Рейнланд-Пфальце в Германии.
Вместе с тем Блинкен отметил, что в состав нового правительства Афганистана вошли "люди, у которых серьёзные проблемы с послужным списком". По его словам, объявленный кабмин далёк от того, чтоби считаться инклюзивным – список имён состоит исключительно из членов "Талибана" или же тесно связанных с ними лиц, и там нет женщин.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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