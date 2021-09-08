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Стало известно о желании Киева обсудить тему газа в "нормандском формате"

8 сентября по инициативе Германии состоялась видеоконференция политсоветников "нормандского формата", на которой по настоянию Берлина обсуждалась возможность проведения саммита до конца года.

8 сентября, 19:17
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Киев попытался включить в проект итогов будущего "нормандского саммита" газовую тематику. Об этом журналистам сообщил источник в российской делегации. Однако, по его словам, такие вопросы могут обсуждаться только в контексте поставок газа ДНР и ЛНР.

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"Поскольку речь идёт о выполнении Минских соглашений, вероятно, представитель Украины имел в виду организацию Киевом поставок газа Донецку и Луганску, поскольку Минскими соглашениями предусмотрено восстановление социально-экономических связей Украины и Донбасса", — отметил источник, подчеркнув, что другие аспекты газового вопроса в компетенцию "нормандского формата" не входят.

8 сентября по инициативе Германии состоялась видеоконференция политсоветников "нормандского формата", на которой по настоянию Берлина обсуждалась возможность проведения саммита до конца года.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для проведения саммита в "нормандском формате".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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