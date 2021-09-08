На Комсомольской площади в Москве построят четвёртый вокзал

В Москве будет построен новый вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Он появится на Комсомольской площади, где расположены Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы, сообщил в интервью kp.ru мэр столицы Сергей Собянин.

"Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен ещё один вокзал для поездов ВСМ. Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчёвская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ", — объяснил градоначальник.

МЦД-3 должен заработать в 2023 году. Он пройдёт от Зеленограда и будет синхронизирован с ВСМ. На площади трёх вокзалов в настоящее время проходит реконструкция путей от станции Каланчёвская до Курского вокзала, параллельно с ней строится ещё одна железная дорога к новому вокзалу.