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В Москве пропал 14-летний кадет из Тамбовской области

По данным следователей, 31 августа подросток отправился в столицу на рейсовом автобусе из Тамбова, куда приехал на обучение.

8 сентября, 18:54
<p>Андрей Донских. Фото © СУ СК России по Тамбовской области</p>

Андрей Донских. Фото © СУ СК России по Тамбовской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство" по факту исчезновения 14-летнего ученика кадетского корпуса из Мичуринска. В последний раз Андрея Донских видели в столичном районе Царицыно, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тамбовской области.

"31 августа 2021 года подросток на рейсовом автобусе приехал в г. Тамбов для обучения в кадетском корпусе. На автовокзале областного центра он сразу приобрёл билет на автобус Тамбов — Москва и в 14 часов указанного дня выехал в столицу. В районе Царицыно г. Москвы Андрей Донских на остановке общественного транспорта вышел из автобуса и ушёл в неизвестном направлении", — уточнили в ведомстве.

Следователи отмечают, что до настоящего времени о местонахождении 14-летнего Андрея ничего не известно. Сотрудники СК РФ, а также работники органов внутренних дел занимаются поиском подростка. Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения кадета или обстоятельствах его исчезновения, просят сообщить по телефону 8 (915) 670-86-14.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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