Аксёнов уверен, что заказчики диверсии на газопроводе в Крыму будут наказаны

Власти Крыма рассчитывают, что в отношении сотрудников украинских спецслужб, которые являются организаторами диверсии на газопроводе на полуострове, возбудят уголовные дела и они понесут наказание. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.

"Никто от ответственности не уйдёт. Уверен, что будут возбуждены уголовные дела в отношении заказчиков, которые находятся на Украине. Наказание всё равно всем придёт", — подчеркнул руководитель республики в эфире телеканала "Миллет".

Кроме того, Аксёнов также сообщил, что трое задержанных на территории Крыма подозреваемых под давлением улик дали признательные показания и свидетельствовали против сотрудников украинской военной разведки.