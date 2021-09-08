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Аксёнов уверен, что заказчики диверсии на газопроводе в Крыму будут наказаны

По данным ФСБ, организатором выступило Главное управление разведки Украины, а исполнителей обучили в Херсоне.

8 сентября, 18:33
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Власти Крыма рассчитывают, что в отношении сотрудников украинских спецслужб, которые являются организаторами диверсии на газопроводе на полуострове, возбудят уголовные дела и они понесут наказание. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.

"Никто от ответственности не уйдёт. Уверен, что будут возбуждены уголовные дела в отношении заказчиков, которые находятся на Украине. Наказание всё равно всем придёт", — подчеркнул руководитель республики в эфире телеканала "Миллет".

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Кроме того, Аксёнов также сообщил, что трое задержанных на территории Крыма подозреваемых под давлением улик дали признательные показания и свидетельствовали против сотрудников украинской военной разведки.

Напомним, об инциденте на газопроводе в районе посёлка Перевальное под Симферополем сообщалось 23 августа. Правоохранители установили, что повреждение могло произойти "вследствие противоправных действий неустановленных лиц". Было возбуждено уголовное дело, причастных объявили в розыск. О задержании пятерых подозреваемых стало известно 5 сентября. Позднее в ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в Крыму организовало Главное управление разведки Украины. Взрывному делу исполнителей обучили в Херсоне, за совершение атаки им обещали около двух тысяч долларов.

Закопали взрывное устройство: Задержанные за диверсию на газопроводе в Крыму дали признательные показания

Закопали взрывное устройство: Задержанные за диверсию на газопроводе в Крыму дали признательные показания

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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