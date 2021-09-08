Талибы запретили в Афганистане несогласованные акции протеста

Представители радикального движения "Талибан"*, пришедшие к власти в Афганистане, ввели запрет на проведение несогласованных с новыми властями акций протеста в стране. Соответствующее распоряжение МВД "Исламского Эмирата Афганистан" (самоназвание талибов) появилось в одном из Telegram-каналов радикалов.

В сообщении поясняется, что в последние дни в Кабуле и других провинциях прошли массовые мероприятия, "нарушающие безопасность и покой мирных жителей". В движении подчеркнули, что все подобные акции должны носить законный характер и согласовываться с министерством юстиции и другими органами власти.

"О целях мероприятия, лозунгах и иных деталях необходимо уведомлять соответствующие властные структуры не позднее чем за 24 часа... Нарушители указанных предписаний будут нести серьёзное наказание", — говорится в заявлении МВД "Исламского Эмирата Афганистан".

Ранее боевики стрельбой разогнали антипакистанскую акцию в Кабуле. Сотни жителей афганской столицы выразили протест после прибытия главы межведомственной разведки Пакистана — он приехал в город по приглашению радикалов.

Напомним, 6 сентября "Талибан" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы информировали всех, что полностью контролируют провинцию Панджшер, силы сопротивления это опровергали. Более того, лидер сопротивления призвал всех афганцев восстать против "Талибана". Представитель ополчения Али Маисам Назари заявил, что фронт национального сопротивления в афганской провинции Панджшер переходит к партизанской войне, перемещаясь в горы.