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Москвичи и жители регионов несут цветы к зданиям МЧС в память о погибшем Зиничеве

Спецборт с телом министра в настоящее время приземлился в аэропорту Внуково.

8 сентября, 18:00
<p>Фото © <a href="https://riamo.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РИАМО</a> / Сергей Дружинин</p>

Фото © РИАМО / Сергей Дружинин

В Москве горожане несут цветы к зданию МЧС в память о главе российского ведомства Евгении Зиничеве, который погиб во время учений в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссёра Александра Мельника.

Люди несут гвоздики и алые розы к зданиям МЧС не только в Москве, но и в других городах России, передаёт ТАСС. Граждане разных возрастов оставляют цветы, выражая соболезнования в связи со скоропостижной смертью настоящего спасателя.

Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. По данным источника Лайфа, кинодеятель тоже скончался. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы и сенаторы.

Клинцевич назвал настоящим героем погибшего главу МЧС Зиничева

Клинцевич назвал настоящим героем погибшего главу МЧС Зиничева

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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