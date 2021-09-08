Москвичи и жители регионов несут цветы к зданиям МЧС в память о погибшем Зиничеве

В Москве горожане несут цветы к зданию МЧС в память о главе российского ведомства Евгении Зиничеве, который погиб во время учений в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссёра Александра Мельника.

Люди несут гвоздики и алые розы к зданиям МЧС не только в Москве, но и в других городах России, передаёт ТАСС. Граждане разных возрастов оставляют цветы, выражая соболезнования в связи со скоропостижной смертью настоящего спасателя.