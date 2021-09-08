Москвичи и жители регионов несут цветы к зданиям МЧС в память о погибшем Зиничеве
Спецборт с телом министра в настоящее время приземлился в аэропорту Внуково.
Фото © РИАМО / Сергей Дружинин
В Москве горожане несут цветы к зданию МЧС в память о главе российского ведомства Евгении Зиничеве, который погиб во время учений в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссёра Александра Мельника.
Люди несут гвоздики и алые розы к зданиям МЧС не только в Москве, но и в других городах России, передаёт ТАСС. Граждане разных возрастов оставляют цветы, выражая соболезнования в связи со скоропостижной смертью настоящего спасателя.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. По данным источника Лайфа, кинодеятель тоже скончался. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы и сенаторы.
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