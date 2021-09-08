Роспотребнадзор объяснил запрет на яичницу и макароны по-флотски в школах
При этом отмечается, что, например, использовать макароны как самостоятельный гарнир или употреблять с сыром разрешается.
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В школьных столовых для питания детей запрещены макароны по-флотски с фаршем, сырокопчёные колбасы, яичница, фаршированные блинчики и форшмак для коллективов, так как это блюда повышенного эпидемиологического риска.
"Запрет на них действует более 30 лет. Причина — отсутствие должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления, обеспечивающей должный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Также в федеральной службе отметили, что сырокопчёные колбасы содержат соли и жиры животного происхождения, которые детскому организму тяжело переваривать. В ведомстве подчёркивают, что и без этих блюд ассортимент в столовых остаётся достаточно широким, к тому же те же макароны можно использовать как самостоятельный гарнир или употреблять с сыром — это не запрещено.
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Ранее Лайф писал о том, что в России запущена горячая линия по вопросам питания в школе. Она будет действовать во всех регионах. Вопросы специалистам Роспотребнадзора можно задать с 6 по 17 сентября.
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