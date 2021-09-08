Роспотребнадзор объяснил запрет на яичницу и макароны по-флотски в школах

В школьных столовых для питания детей запрещены макароны по-флотски с фаршем, сырокопчёные колбасы, яичница, фаршированные блинчики и форшмак для коллективов, так как это блюда повышенного эпидемиологического риска.

"Запрет на них действует более 30 лет. Причина — отсутствие должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления, обеспечивающей должный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Также в федеральной службе отметили, что сырокопчёные колбасы содержат соли и жиры животного происхождения, которые детскому организму тяжело переваривать. В ведомстве подчёркивают, что и без этих блюд ассортимент в столовых остаётся достаточно широким, к тому же те же макароны можно использовать как самостоятельный гарнир или употреблять с сыром — это не запрещено.