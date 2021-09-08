Москва отметит День города фестивальными площадками с торговлей и общепитом и праздничным салютом
В этом году столица отметит своё 874-летие. В честь этой даты в городе 11–12 сентября запланирован ряд мероприятий, о которых рассказал Сергей Собянин.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
В День города, который Москва будет отмечать 11 и 12 сентября, для посещения будут открыты столичные парки, а также 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей и точками общественного питания. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью kp.ru.
"Мы открываем 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей, общепитом. Но мы стараемся не создавать таких мест, куда бы набивались десятки тысяч человек. Все парки и фестивальные площадки будут открыты, можно прогуляться, пообщаться", — перечислил столичный градоначальник.
Собянин также пообещал праздничный салют и концерт, который, как и в прошлом году, состоится в парке "Зарядье".
Ранее мэр столицы рассказывал, что из-за пандемии коронавируса в Москве пока не планируется возобновлять городские праздники в прежнем масштабе. Однако в Москву возвращаются фестивали, хоть и без шумных народных гуляний.
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