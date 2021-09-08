Москва отметит День города фестивальными площадками с торговлей и общепитом и праздничным салютом

В День города, который Москва будет отмечать 11 и 12 сентября, для посещения будут открыты столичные парки, а также 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей и точками общественного питания. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью kp.ru.

"Мы открываем 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей, общепитом. Но мы стараемся не создавать таких мест, куда бы набивались десятки тысяч человек. Все парки и фестивальные площадки будут открыты, можно прогуляться, пообщаться", — перечислил столичный градоначальник.

Собянин также пообещал праздничный салют и концерт, который, как и в прошлом году, состоится в парке "Зарядье".