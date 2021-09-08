Захарову возмутила "куриная слепота" Запада к украинским диверсиям в Крыму
Она отметила, что там потворствуют киевскому режиму в любой антироссийской активности.
Фото © Официальный сайт МИД РФ
Западные страны воспринимают украинские диверсии в Крыму как нормальное положение дел, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, Запад не видит того, что Киев пытается внести "разлад и деструктив" в положение дел на полуострове.
Она напомнила, что после инцидента пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил о "репрессиях" против Меджлиса крымско-татарского народа*, потребовав освободить диверсантов. В свою очередь официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано призвал РФ выполнять обязательства по международному праву российскую сторону.
"Похожими написанными по единой методичке заявлениями разразились и некоторые другие чиновники в Польше, Великобритании и Турции. Всё это, безусловно, укладывается в логику куриной слепоты Запада по отношению к тому, что происходит в Крыму", — написала она в своём телеграм-канале.
Захарова подытожила, что диверсии, разрабатываемые и руководимые с территории Украины в отношении Крыма, стали не просто реальностью, а "новой нормальностью" политики Запада на украинском направлении — не замечать фактов и поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности.
Напомним, об инциденте на газопроводе в районе посёлка Перевальное под Симферополем сообщалось 23 августа. Правоохранители установили, что повреждение могло произойти "вследствие противоправных действий неустановленных лиц". Было возбуждено уголовное дело, причастных объявили в розыск. О задержании пятерых подозреваемых стало известно 5 сентября.
Потом в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в Крыму организовало Главное управление разведки Украины. Взрывному делу исполнителей обучили в Херсоне, за совершение атаки им обещали около двух тысяч долларов.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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