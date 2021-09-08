Учёные вычислили рост Микеланджело по размеру его обуви
Для более детального изучения необходима эксгумация останков, на которую учёные пока не решились.
Итальянские учёные смогли определить примерный рост известного художника и скульптора Микеланджело Буонарроти по размеру трёх его туфель из кожи. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Обувь Микеланджело нашли в его доме во Флоренции. С помощью анализа их размера исследователи вычислили, что рост известного мастера был 160 сантиметров. Для этого специалистам из Сицилийского исследовательского центра антропологии, палеопатологии и биоархеологии (FABAP) — палеопатологу Франческо Марии Галасси и судебному антропологу Елене Варотто — потребовалось измерить указанные изделия и воспользоваться специальной формулой на основе их длины — 22–23 сантиметра — и ширины.
Во времена, когда жил Микеланджело, рост в 160 сантиметров считался средним. Хотя изученные туфли, как предположили учёные, могли носить другие члены семьи художника или его потомки.
Исследователи также ранее изучили некоторые произведения мастера эпохи Возрождения и предположили у него ряд заболеваний. В частности, подагру, артрит и признаки отравления свинцом. Галасси и Варотто не решились на проведение исследований останков Микеланджело из-за этических соображений. Они ни разу не эксгумировались за всё время.
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