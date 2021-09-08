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Учёные вычислили рост Микеланджело по размеру его обуви

Для более детального изучения необходима эксгумация останков, на которую учёные пока не решились.

8 сентября, 18:12
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B8.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia/Микеланджело в своей студии</a></p>

Фото © Wikipedia/Микеланджело в своей студии

Итальянские учёные смогли определить примерный рост известного художника и скульптора Микеланджело Буонарроти по размеру трёх его туфель из кожи. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Обувь Микеланджело нашли в его доме во Флоренции. С помощью анализа их размера исследователи вычислили, что рост известного мастера был 160 сантиметров. Для этого специалистам из Сицилийского исследовательского центра антропологии, палеопатологии и биоархеологии (FABAP) — палеопатологу Франческо Марии Галасси и судебному антропологу Елене Варотто — потребовалось измерить указанные изделия и воспользоваться специальной формулой на основе их длины — 22–23 сантиметра — и ширины.

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Во времена, когда жил Микеланджело, рост в 160 сантиметров считался средним. Хотя изученные туфли, как предположили учёные, могли носить другие члены семьи художника или его потомки.

Исследователи также ранее изучили некоторые произведения мастера эпохи Возрождения и предположили у него ряд заболеваний. В частности, подагру, артрит и признаки отравления свинцом. Галасси и Варотто не решились на проведение исследований останков Микеланджело из-за этических соображений. Они ни разу не эксгумировались за всё время.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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