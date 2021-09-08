Таксист-блогер из Омска обматерил пассажирку на камеру и нарвался на штраф

В Омске водитель такси обматерил 21-летнюю пассажирку и выложил в Интернет видеоролик этого момента. Теперь он оштрафован на пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Установлено, что запись с видеорегистратора была размещена водителем такси в открытом доступе на канале одного из видеохостингов в Интернете и набрала более 90 тысяч просмотров", — отметили в пресс-службе.

Источник РИА "Новости" рассказал, что водитель ведёт свой канал на YouTube с более 66 тыс. подписчиков. Он ежедневно с ненормативной лексикой рассказывает пользователям о сложностях своей работы. Зрители же регулярно поддерживают его как комментариями, так и денежными пожертвованиями.