Таксист-блогер из Омска обматерил пассажирку на камеру и нарвался на штраф
Водитель сам выложил в Сеть видео с оскорблениями, его посмотрели более 90 тысяч раз.
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В Омске водитель такси обматерил 21-летнюю пассажирку и выложил в Интернет видеоролик этого момента. Теперь он оштрафован на пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Установлено, что запись с видеорегистратора была размещена водителем такси в открытом доступе на канале одного из видеохостингов в Интернете и набрала более 90 тысяч просмотров", — отметили в пресс-службе.
Источник РИА "Новости" рассказал, что водитель ведёт свой канал на YouTube с более 66 тыс. подписчиков. Он ежедневно с ненормативной лексикой рассказывает пользователям о сложностях своей работы. Зрители же регулярно поддерживают его как комментариями, так и денежными пожертвованиями.
Ранее в Приморском крае таксист придумал необычный способ скоротать время в поездке, предлагая пассажирам принять участие в интеллектуальной викторине. В случае правильного ответа на все вопросы поездка будет бесплатной.
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