Третья жертва: Тело 15-летней девушки извлекли из-под завалов дома в Ногинске
Ранее сообщалось, что судьба минимум четырёх человек остаётся неизвестной после взрыва в многоэтажке.
Фото © МЧС РФ
Из-под завалов в подмосковной многоэтажке в Ногинске, где произошёл взрыв газа, извлечено тело третьего погибшего. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, это 15-летняя девушка.
В поисково-спасательной операции задействовано свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчётов.
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Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Сообщалось о двух погибших, чьи тела извлекли из-под завалов. Судьба ещё по меньшей мере четверых остаётся неизвестной. Их поиски осложняет угроза обрушения верхних этажей. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.
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