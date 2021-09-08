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Третья жертва: Тело 15-летней девушки извлекли из-под завалов дома в Ногинске

Ранее сообщалось, что судьба минимум четырёх человек остаётся неизвестной после взрыва в многоэтажке.

8 сентября, 18:58
<p>Фото © МЧС РФ</p>

Фото © МЧС РФ

Из-под завалов в подмосковной многоэтажке в Ногинске, где произошёл взрыв газа, извлечено тело третьего погибшего. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, это 15-летняя девушка.

В поисково-спасательной операции задействовано свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчётов.

"Дверь заклинило, не выйти никуда": Жильцы дома в Ногинске рассказали, как оказались в ловушке после взрыва

"Дверь заклинило, не выйти никуда": Жильцы дома в Ногинске рассказали, как оказались в ловушке после взрыва

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Сообщалось о двух погибших, чьи тела извлекли из-под завалов. Судьба ещё по меньшей мере четверых остаётся неизвестной. Их поиски осложняет угроза обрушения верхних этажей. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.


Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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