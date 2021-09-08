Москва столкнулась с дефицитом трудовых мигрантов на фоне увеличения количества строек в столице, однако жёсткие меры в отношении них, в случае нарушений, будут продолжаться. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Что касается хулиганства, нарушения миграционного законодательства, рецепт один: наказывать, высылать из страны и запрещать въезд. Что, собственно, и происходит. Как только мы почувствовали напряжение этой ситуации, сразу начали принимать жёсткие меры по задержанию, возбуждению уголовных дел, высылке, запрету въезда и так далее", — объяснил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что власти намерены продолжать такую практику. Трудовым мигрантам в стране рады, но нарушать общественный порядок им не позволят, подчеркнул он.

Мэр Москвы также уточнил причины дефицита рабочих рук. Дело в буме строительства — в предыдущие годы средний ввод жилья равнялся трём миллионам квадратных метров, в последние два года — более пяти миллионов, а в 2021-м — почти шести. Он считает, что в качестве работников нужно привлекать не мигрантов из СНГ, а людей из других регионов РФ, а также увеличивать им зарплату.