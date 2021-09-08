В Минэкономразвития назвали уровень годовой инфляции на 6 сентября
За неделю с 31 августа по 6 сентября показатели замедлились до 0,07%.
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По данным на 6 сентября, годовая инфляция в России составила 6,74%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю с 31 августа по 6 сентября инфляция замедлилась до 0,07%. В годовом выражении инфляция составила 6,74% по состоянию на 6 сентября", — гласит текст обзора.
Отмечается, что, согласно данным Росстата, неделей ранее инфляция составила 0,09%.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин держит тему инфляции на личном контроле. Представитель Кремля выразил уверенность в том, что принятые Центробанком и правительством меры вернут её в заданные рамки.
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