В Минэкономразвития назвали уровень годовой инфляции на 6 сентября

По данным на 6 сентября, годовая инфляция в России составила 6,74%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 31 августа по 6 сентября инфляция замедлилась до 0,07%. В годовом выражении инфляция составила 6,74% по состоянию на 6 сентября", — гласит текст обзора.

Отмечается, что, согласно данным Росстата, неделей ранее инфляция составила 0,09%.