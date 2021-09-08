НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Минэкономразвития назвали уровень годовой инфляции на 6 сентября

За неделю с 31 августа по 6 сентября показатели замедлились до 0,07%.

8 сентября, 19:29

Фото © Pixabay

По данным на 6 сентября, годовая инфляция в России составила 6,74%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 31 августа по 6 сентября инфляция замедлилась до 0,07%. В годовом выражении инфляция составила 6,74% по состоянию на 6 сентября", — гласит текст обзора.

В Минфине заявили, что сентябрьские выплаты не окажут значимого влияния на инфляцию

В Минфине заявили, что сентябрьские выплаты не окажут значимого влияния на инфляцию

Отмечается, что, согласно данным Росстата, неделей ранее инфляция составила 0,09%.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин держит тему инфляции на личном контроле. Представитель Кремля выразил уверенность в том, что принятые Центробанком и правительством меры вернут её в заданные рамки.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1