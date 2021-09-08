Учёные рассказали о пользе омега-3 для людей с болезнью Альцгеймера

Употребление жирных кислот омега-3 способно улучшить память у пациентов с лёгкой формой болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли учёные из Каролинского института, Уппсальского университета и Университета Эребру по результатам исследования, опубликованного в EurekAlert!.

В научном эксперименте приняли участие 33 человека с данным заболеванием. В ходе проверки своих предположений учёные разделили их на две группы. 18 испытуемых в течение полугода получали добавки омега-3 утром и вечером. А вот остальные 15 участников не получали ничего и были контрольной группой.

В итоге добровольцы из первой группы продемонстрировали лучшие результаты в тестировании памяти и других когнитивных способностей по сравнению с остальными. Как отметил один из авторов исследования, людям с болезнью Альцгеймера следует быть физически активными и включать в рацион жирные кислоты омега-3 в добавках или с помощью жирной рыбы.