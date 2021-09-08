Учёные рассказали о пользе омега-3 для людей с болезнью Альцгеймера
Специалисты также объяснили, что можно включить в свой рацион, чтобы снизить риск развития данного заболевания.
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Употребление жирных кислот омега-3 способно улучшить память у пациентов с лёгкой формой болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли учёные из Каролинского института, Уппсальского университета и Университета Эребру по результатам исследования, опубликованного в EurekAlert!.
В научном эксперименте приняли участие 33 человека с данным заболеванием. В ходе проверки своих предположений учёные разделили их на две группы. 18 испытуемых в течение полугода получали добавки омега-3 утром и вечером. А вот остальные 15 участников не получали ничего и были контрольной группой.
В итоге добровольцы из первой группы продемонстрировали лучшие результаты в тестировании памяти и других когнитивных способностей по сравнению с остальными. Как отметил один из авторов исследования, людям с болезнью Альцгеймера следует быть физически активными и включать в рацион жирные кислоты омега-3 в добавках или с помощью жирной рыбы.
А ранее Лайф рассказывал, что названы семь признаков приближения "алкогольного Альцгеймера". Те, кто злоупотребляет спиртными напитками, рискуют столкнуться с проявлением слабоумия уже в возрасте 40–50 лет. Между тем исследователи указали, что, в отличие от истинной болезни Альцгеймера, "алкогольная деменция" со временем может перестать прогрессировать, но только если перестать употреблять алкоголь.
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