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Politico: Байден захотел провести глобальный саммит по борьбе с коронавирусом

Предварительно, он может состояться в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября.

8 сентября, 23:18
<p>Фото © ТАСС/AP</p>

Фото © ТАСС/AP

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, мероприятие может пройти уже в конце сентября. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией.

Как уточняется, встречу мировых лидеров планируется посвятить мерам реагирования на пандемию и глобальным усилиям по вакцинации от ковида.

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По данным СМИ, саммит пройдёт в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября. Politico пишет, что ряд стран уже в курсе намерений Байдена, но формальные приглашения другим участникам встречи США пока не направляли.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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