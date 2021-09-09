Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, мероприятие может пройти уже в конце сентября. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией.

Как уточняется, встречу мировых лидеров планируется посвятить мерам реагирования на пандемию и глобальным усилиям по вакцинации от ковида.