Politico: Байден захотел провести глобальный саммит по борьбе с коронавирусом
Предварительно, он может состояться в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября.
Фото © ТАСС/AP
Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, мероприятие может пройти уже в конце сентября. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией.
Как уточняется, встречу мировых лидеров планируется посвятить мерам реагирования на пандемию и глобальным усилиям по вакцинации от ковида.
По данным СМИ, саммит пройдёт в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября. Politico пишет, что ряд стран уже в курсе намерений Байдена, но формальные приглашения другим участникам встречи США пока не направляли.
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