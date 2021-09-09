Какой там секс: Почему коронавирус снижает либидо По мнению врача, чаще всего ковидные и постковидные проблемы в сексе связаны не с физическими нарушениями, а с психологией. 8 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Во время коронавирусной инфекции снижение сексуального влечения вполне естественно и не является уникальным именно для CoViD-19, заверила в интервью Лайфу врач-сексолог, психиатр, кандидат медицинских наук Ирина Айриянц. По её словам, в принципе любая болезнь в той или иной степени приводит к таким последствиям — организм просто экономит силы.

Это защитная реакция: когда человеку плохо, его организм перераспределяет энергию, чтобы выкарабкаться из этого состояния, выздороветь. В этот момент он должен мобилизовать свои усилия и тратить их не на секс, потому что это энергозатратная деятельность, а на то, чтобы прийти в норму Ирина Айриянц Врач-сексолог, психиатр, кандидат медицинских наук

Другое дело, что довольно часто либидо не спешит возвращаться на прежний уровень ещё долгие месяцы после выздоровления переболевших ковидом, подчеркнула сексолог. И в этом, по её мнению, уже играет роль не столько физическое, сколько психологическое состояние человека.

Мне думается, что это не специфические нарушения влечения или сосудов, которые могут вызывать нарушения эрекции у мужчин, или нервов, которые могут привести к снижению чувствительности, а вот такое действие астеническое, астенизирующее и депрессивное Ирина Айриянц Врач-сексолог, психиатр, кандидат медицинских наук

Кандидат медицинских наук объяснила, что ковид — новая и во многих случаях смертельно опасная болезнь, к тому же о ней не прекращают говорить и писать во всех СМИ, и поэтому многие переболевшие склонны предаваться размышлениям о своём здоровье, и размышления эти чаще всего малоприятны. Развивается мнительность, состояние тревоги, дело может дойти и до депрессии. И всё это, конечно, не располагает к эротике.

Вообще, снижение сексуального влечения — это лакмусовая бумажка, это первое проявление депрессивного расстройства, поэтому сепарировать сексуальные проблемы у тех, кто перенёс ковид, от психиатрических не представляется возможным на данный момент Ирина Айриянц Врач-сексолог, психиатр, кандидат медицинских наук

А как же запах?

Сексолог согласна с тем, что потеря обоняния действительно снижает либидо, поскольку всем известно, какое значение оно имеет в усилении сексуального влечения.

Феромоны, о которых так модно говорить, запахи секса не считываются так внятно, как запах корицы или ванили, а как-то читаются неосознанно, где-то на подсознании. Скорее всего, если так грубо поражаются обонятельные рецепторы, что мы даже не чувствуем ярких запахов, то феромоны тем более не будут улавливаться Ирина Айриянц Врач-сексолог, психиатр, кандидат медицинских наук

Что будем делать?

Как подчеркнула врач, после перенесённого ковида важно установить (или восстановить) строгий режим дня: стараться высыпаться, ложиться спать и подниматься с постели в одно и то же время, нормально есть, плюс регулярные физические нагрузки. Конечно, умеренные.

Для того чтобы человек себя чувствовал бодро, ему нужно быть в расписании, он не должен праздно болтаться или валяться. Вообще, многие тревожные и депрессивные расстройства усугубляются отсутствием режима, а в год пандемии, который нас выбил из стандартного графика, а если человек ещё и заболел, у него всё расписание поменялось и режима никакого нет вообще. И для психики, и для секса это нехорошо Ирина Айриянц Врач-сексолог, психиатр, кандидат медицинских наук

А ещё полезно каждый день находить время на маленькие радости, добавила сексолог, если их нет, то настроиться на романтический лад практически невозможно.

У человека должен быть расписан день, насыщен занятиями, и не только обязательными, но и приятными, нужно получать удовольствие от еды, от физической нагрузки, от простых бытовых вещей — душа, ванной, массажа, каких-то вот таких вещей. Этого должно быть много Ирина Айриянц Врач-сексолог, психиатр, кандидат медицинских наук

Но если человек чувствует, что не может самостоятельно справиться с постковидными трудностями в сексе, стоит обратиться к специалисту, например к психотерапевту, советует кандидат медицинских наук.

Авторы Адель Романенкова