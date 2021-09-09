Какой там секс: Почему коронавирус снижает либидо
По мнению врача, чаще всего ковидные и постковидные проблемы в сексе связаны не с физическими нарушениями, а с психологией.
Фото © Shutterstock
Во время коронавирусной инфекции снижение сексуального влечения вполне естественно и не является уникальным именно для CoViD-19, заверила в интервью Лайфу врач-сексолог, психиатр, кандидат медицинских наук Ирина Айриянц. По её словам, в принципе любая болезнь в той или иной степени приводит к таким последствиям — организм просто экономит силы.
Это защитная реакция: когда человеку плохо, его организм перераспределяет энергию, чтобы выкарабкаться из этого состояния, выздороветь. В этот момент он должен мобилизовать свои усилия и тратить их не на секс, потому что это энергозатратная деятельность, а на то, чтобы прийти в норму
Другое дело, что довольно часто либидо не спешит возвращаться на прежний уровень ещё долгие месяцы после выздоровления переболевших ковидом, подчеркнула сексолог. И в этом, по её мнению, уже играет роль не столько физическое, сколько психологическое состояние человека.
Мне думается, что это не специфические нарушения влечения или сосудов, которые могут вызывать нарушения эрекции у мужчин, или нервов, которые могут привести к снижению чувствительности, а вот такое действие астеническое, астенизирующее и депрессивное
Кандидат медицинских наук объяснила, что ковид — новая и во многих случаях смертельно опасная болезнь, к тому же о ней не прекращают говорить и писать во всех СМИ, и поэтому многие переболевшие склонны предаваться размышлениям о своём здоровье, и размышления эти чаще всего малоприятны. Развивается мнительность, состояние тревоги, дело может дойти и до депрессии. И всё это, конечно, не располагает к эротике.
Вообще, снижение сексуального влечения — это лакмусовая бумажка, это первое проявление депрессивного расстройства, поэтому сепарировать сексуальные проблемы у тех, кто перенёс ковид, от психиатрических не представляется возможным на данный момент
А как же запах?
Сексолог согласна с тем, что потеря обоняния действительно снижает либидо, поскольку всем известно, какое значение оно имеет в усилении сексуального влечения.
Феромоны, о которых так модно говорить, запахи секса не считываются так внятно, как запах корицы или ванили, а как-то читаются неосознанно, где-то на подсознании. Скорее всего, если так грубо поражаются обонятельные рецепторы, что мы даже не чувствуем ярких запахов, то феромоны тем более не будут улавливаться
Что будем делать?
Как подчеркнула врач, после перенесённого ковида важно установить (или восстановить) строгий режим дня: стараться высыпаться, ложиться спать и подниматься с постели в одно и то же время, нормально есть, плюс регулярные физические нагрузки. Конечно, умеренные.
Для того чтобы человек себя чувствовал бодро, ему нужно быть в расписании, он не должен праздно болтаться или валяться. Вообще, многие тревожные и депрессивные расстройства усугубляются отсутствием режима, а в год пандемии, который нас выбил из стандартного графика, а если человек ещё и заболел, у него всё расписание поменялось и режима никакого нет вообще. И для психики, и для секса это нехорошо
А ещё полезно каждый день находить время на маленькие радости, добавила сексолог, если их нет, то настроиться на романтический лад практически невозможно.
У человека должен быть расписан день, насыщен занятиями, и не только обязательными, но и приятными, нужно получать удовольствие от еды, от физической нагрузки, от простых бытовых вещей — душа, ванной, массажа, каких-то вот таких вещей. Этого должно быть много
Но если человек чувствует, что не может самостоятельно справиться с постковидными трудностями в сексе, стоит обратиться к специалисту, например к психотерапевту, советует кандидат медицинских наук.