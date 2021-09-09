В Роспотребнадзоре случайно выявили новый вирус, вызывающий лихорадку
По словам экспертов, патоген передаётся человеку через клещей. Симптомы классические — высокая температура, около 39 градусов и озноб.
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Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора выявили новый вирус, способный вызвать у людей симптомы лихорадки. Он получил название Manych, сообщает газета "Известия".
Отмечается, что патоген нашли в образцах сыворотки крови нескольких людей в РФ. Manych близок к вирусу Jingmen Tick Virus (JMTV), о котором в 2014 году рассказали китайские учёные. JMTV переносят те же клещи, что и вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), заражённых которой в России регистрируют в основном в Ставропольском крае и Ростовской области.
В Ставропольском противочумном институте рассказали, что обнаружить Manych удалось случайно.
"Мы изучали сыворотки крови людей из медицинских учреждений Ростовской области с Конго-крымской геморрагической лихорадкой. И в четырёх образцах из 20 была обнаружена РНК JMTV, поэтому мы проанализировали найденный материал более подробно", — рассказала младший научный сотрудник отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра "Вектор" Роспотребнадзора Анастасия Гладышева.
Выяснилось, что ростовские образцы отличаются от известных вирусов группы JMTV, поэтому им присвоили новое название Manych — по реке Маныч, протекающей на юге России. Гладышева отметила, что, по всей вероятности, патоген попал к человеку через укус клеща. 20 заражённых им пациентов госпитализировали с высокой температурой, около 39 градусов и ознобом. Заболевание лечили, как и ККГЛ, в результате все пациенты выздоровели.
Эксперты отмечают, что вирус не создаёт больших проблем, пока передаётся только через укусы клещей. Другой вопрос, если его начнут переносить комары. Впрочем, пока предпосылок к этому нет, отмечают специалисты.
"Путь возникновения опасного патогена, когда он сначала циркулирует в популяции животных, потом при тесном контакте с человеком эволюционирует и становится способен передаваться от человека к человеку, довольно стандартный. Однако об опасности нового вируса говорить рано. В организме людей можно найти десятки разных вирусов, которые не причиняют вреда здоровью. Впрочем, безусловно, необходимо продолжать изучать этот новый вирус", — подчеркнул ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.
Ранее лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг предупредил, что глобальное потепление может пробудить опасные древние вирусы.
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