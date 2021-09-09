США отказались принимать на своих базах некоторые рейсы с беженцами из Афганистана

Соединённые Штаты не примут на своих военных базах чартерные рейсы из Афганистана, если на борту самолётов будет находиться большое число не известных американской стороне людей, не прошедших надлежащую проверку. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она прокомментировала сообщения о том, что представители радикального движения "Талибан"* не выпускают из Афганистана чартерные авиарейсы, на которых страну пытаются покинуть некоторые категории граждан.

"На борту ряда самолётов может быть небольшое число американцев, но на них могут быть несколько сотен людей, которые не были внесены в список пассажиров, мы не знаем, какие проверки они прошли. Мы не знаем, какие у них документы", — уточнила Псаки на брифинге.

Она добавила, что американские власти пытаются обеспечить возможность для выезда из Афганистана лиц, имеющих гражданство США. В то же время Вашингтон не хочет подвергать опасности людей, которые уже находятся на военных базах Штатов.

"Мы не разрешим посадку на военных базах США самолётов, на борту которых сотни не известных нам людей, не прошедших проверку, касающуюся безопасности, и когда мы не видели список пассажиров", — добавила Псаки.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.