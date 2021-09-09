В Германии указали на последнее препятствие для "Северного потока – 2"

Смена власти в Германии может стать последним препятствием на пути реализации газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишут колумнисты Моритц Кох и Клаус Штратман в статье для издания Handelsblatt.

По словам авторов публикации, противники российского газопровода рассчитывают, что новые власти Германии, иск Немецкой экологической организации и строгие требования Евросоюза помешают завершению проекта.

"Если федеральное правительство отвернётся от "Северного потока – 2", то Европейской комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы ЕС к "Газпрому" в полном объёме", — подчёркивают обозреватели.

Они полагают, что смена руководства в Берлине может повлечь за собой новые штрафные меры против магистрали со стороны США. Кроме того, изменение отношения правительства Германии к "Северному потоку – 2" может сказаться на решении суда по иску Немецкой экологической организации, которая настаивает на аннулировании проекта.