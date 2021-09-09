В Германии указали на последнее препятствие для "Северного потока – 2"
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод начнёт работу в ближайшие дни.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Смена власти в Германии может стать последним препятствием на пути реализации газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишут колумнисты Моритц Кох и Клаус Штратман в статье для издания Handelsblatt.
По словам авторов публикации, противники российского газопровода рассчитывают, что новые власти Германии, иск Немецкой экологической организации и строгие требования Евросоюза помешают завершению проекта.
"Если федеральное правительство отвернётся от "Северного потока – 2", то Европейской комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы ЕС к "Газпрому" в полном объёме", — подчёркивают обозреватели.
Они полагают, что смена руководства в Берлине может повлечь за собой новые штрафные меры против магистрали со стороны США. Кроме того, изменение отношения правительства Германии к "Северному потоку – 2" может сказаться на решении суда по иску Немецкой экологической организации, которая настаивает на аннулировании проекта.
Ранее сообщалось, что в Балтийском море была завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока – 2". Проект завершён на 99%. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, газопровод начнёт работу в ближайшие дни. По оценкам "Газпрома", в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа.
Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в качестве своего преемника хотела бы видеть председателя Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Армина Лашета.
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