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"Мало не покажется": Захарова назвала катастрофой план НАТО по вскрытию границы Афганистана

Представитель МИД РФ жёстко раскритиковала идею Запада добиться от соседних с Афганистаном государств открытия своих границ для беженцев.

8 сентября, 21:51
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Европе мало не покажется, если НАТО добьётся вскрытия границы Афганистана с сопредельными государствами. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что западные страны пытаются убедить соседние с Афганистаном государства принять у себя афганских беженцев.

"А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границы Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого ещё не понимают, похоже", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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Ранее представитель МИД РФ указала на неспособность членов НАТО признать вину за афганский кризис.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

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Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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