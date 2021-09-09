"Мало не покажется": Захарова назвала катастрофой план НАТО по вскрытию границы Афганистана
Представитель МИД РФ жёстко раскритиковала идею Запада добиться от соседних с Афганистаном государств открытия своих границ для беженцев.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Европе мало не покажется, если НАТО добьётся вскрытия границы Афганистана с сопредельными государствами. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что западные страны пытаются убедить соседние с Афганистаном государства принять у себя афганских беженцев.
"А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границы Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого ещё не понимают, похоже", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее представитель МИД РФ указала на неспособность членов НАТО признать вину за афганский кризис.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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