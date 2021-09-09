Европе мало не покажется, если НАТО добьётся вскрытия границы Афганистана с сопредельными государствами. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что западные страны пытаются убедить соседние с Афганистаном государства принять у себя афганских беженцев.

"А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границы Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого ещё не понимают, похоже", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Ранее представитель МИД РФ указала на неспособность членов НАТО признать вину за афганский кризис.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.