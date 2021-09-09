Сборная России по волейболу сыграет с Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы

Подопечные Туомаса Саммельвуо заняли второе место в группе С, пропустив вперёд Нидерланды. Украинцы же стали третьими в группе А.

Встреча между сборными России и Украины запланирована на 11 сентября. Она пройдёт в польском городе Гданьск. На прошлом континентальном первенстве, в 2019 году, россияне дошли до стадии четвертьфинала, проиграв Словении.