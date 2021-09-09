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Сборная России по волейболу сыграет с Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы

Встреча состоится 11 сентября в польском городе Гданьск. На прошлом континентальном первенстве, в 2019 году, россияне дошли до стадии четвертьфинала.

8 сентября, 21:15
<p>Фото © Европейская конфедерация волейбола</p>

Фото © Европейская конфедерация волейбола

Мужская сборная России по волейболу узнала соперника на стадии 1/8 финала чемпионата Европы. Оппонентом россиян станет команда Украины.

Подопечные Туомаса Саммельвуо заняли второе место в группе С, пропустив вперёд Нидерланды. Украинцы же стали третьими в группе А.

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Встреча между сборными России и Украины запланирована на 11 сентября. Она пройдёт в польском городе Гданьск. На прошлом континентальном первенстве, в 2019 году, россияне дошли до стадии четвертьфинала, проиграв Словении.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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