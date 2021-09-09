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На Марсовом поле начался концерт в память о погибших в блокадном Ленинграде

8 сентября 2021 года исполнилось ровно 80 лет со дня начала трагических событий.

8 сентября, 21:00

Фото © Wikipedia

В полночь на Марсовом поле Санкт-Петербурга начался концерт в память о погибших в блокадном Ленинграде. Директор Пискарёвского кладбища Евгений Панкевич в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что на мероприятии артисты исполнят военные песни и прочтут стихи о блокаде.

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По словам Панкевича, важно не только передавать факты и рассказывать правдивую историю молодёжи, но и говорить языком мемориальных пространств, которые объединены в общий маршрут. Так, огонь на Пискарёвском кладбище зажигали именно от огня на Марсовом поле.

8 сентября 2021 года исполнилось 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. Ранее сообщалось, что семейные документы об этом трагическом событии начали собирать в единый электронный архив.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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