На Марсовом поле начался концерт в память о погибших в блокадном Ленинграде

В полночь на Марсовом поле Санкт-Петербурга начался концерт в память о погибших в блокадном Ленинграде. Директор Пискарёвского кладбища Евгений Панкевич в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что на мероприятии артисты исполнят военные песни и прочтут стихи о блокаде.

По словам Панкевича, важно не только передавать факты и рассказывать правдивую историю молодёжи, но и говорить языком мемориальных пространств, которые объединены в общий маршрут. Так, огонь на Пискарёвском кладбище зажигали именно от огня на Марсовом поле.