"Талибан" захватил Посольство Норвегии в Кабуле
По словам посла королевства в Иране, радикалы пообещали вернуть его позже.
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Боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Посольство Норвегии в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщил посол королевства в Иране Сигвальд Хауге.
"Талибан" захватил Посольство Норвегии в Кабуле. Сказали, что вернут его нам позже. Но сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Оружие, по-видимому, менее опасно", — написал Хауге в "Твиттере".
15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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