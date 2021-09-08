НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Талибан" захватил Посольство Норвегии в Кабуле

По словам посла королевства в Иране, радикалы пообещали вернуть его позже.

8 сентября, 20:23
<p>Фото © <a href="https://www.aftenposten.no/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aftenposten</a></p>

Фото © Aftenposten

Боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Посольство Норвегии в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщил посол королевства в Иране Сигвальд Хауге.

"Талибан" захватил Посольство Норвегии в Кабуле. Сказали, что вернут его нам позже. Но сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Оружие, по-видимому, менее опасно", — написал Хауге в "Твиттере".

Талибы запретили в Афганистане несогласованные акции протеста

Талибы запретили в Афганистане несогласованные акции протеста

15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1