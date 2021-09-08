Боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Посольство Норвегии в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщил посол королевства в Иране Сигвальд Хауге.

"Талибан" захватил Посольство Норвегии в Кабуле. Сказали, что вернут его нам позже. Но сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Оружие, по-видимому, менее опасно", — написал Хауге в "Твиттере".