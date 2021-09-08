Новак и Шульгинов обсудили с представителем ФРГ транзит газа через Украину после 2024 года

Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с уполномоченным правительства Германии по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом Вальдерзее. На переговорах обсуждалась тема использования украинской газотранспортной системы после 2024 года.

"В ходе рабочей встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации", — говорится в сообщении Правительства РФ.

Также на встрече поднимались актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества РФ и ФРГ. Новак подчеркнул, что взаимодействие двух стран в сфере энергетики носит характер стратегического партнёрства и является стержневым в сотрудничестве России и Евросоюза.

"Германия была, есть и останется в будущем главным партнёром для российского ТЭК на европейском направлении", — отметил вице-премьер.

Кроме того, транзит газа через Украину с Вальдерзее обсудил и министр энергетики России Николай Шульгинов. По словам главы ведомства, взаимодействие Москвы и Берлина в области энергетики основывается на прагматизме, экономической целесообразности и многолетнем успешном опыте.