Украинский историк Ростислав Мартинюк заявил, что из-за голодомора 1932–1933 годов в стране погибло 15,5 миллиона человек. Об этом он написал в своей статье для издания Gazeta.ua.

"В 2021 году украинцев должно было быть не менее ста миллионов. И именно сто лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьёзные вопросы к русским", — заявил историк.

Мартинюк призвал молодёжь Незалежной "повседневно" подавать иски к РФ из-за событий XX века.

Напомним, что голод в СССР в 1932–1933 годах охватил основные зерновые районы Советского Союза, в том числе и Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, регионы Центрального Черноземья, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал. Также пострадали территории, входившие в состав Украинской и Белорусской ССР. В результате продовольственного кризиса в стране погибло, по разным оценкам, от семи до восьми миллионов человек различных национальностей.

На Украине голодомор объявили "геноцидом и актом тоталитарного террора" против жителей республики и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия властей Незалежной назвали попыткой политизировать историю и поссорить русский и украинский народы.