Семь сирийских военных погибли при взрыве бомбы на дороге
Ещё три человека получили ранения. Инцидент произошёл на юге страны, в провинции Дераа.
Фото © ТАСС / AP
Семь сирийских военных погибли, подорвавшись на бомбе в провинции Дераа, на юге страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в органах безопасности.
По его данным, инцидент произошёл на дороге между деревнями Нафиа и Айн Закар. Автомобиль с сирийскими военными подорвался на заложенном там взрывном устройстве. Помимо погибших три человека получили ранения.
Ранее силы армии Сирии вошли в город Дераа-Баляд, который является последним оплотом вооружённых бандформирований на юге страны. Некоторые боевики отказались сдаться и начали укреплять свои позиции в палестинском лагере в Дераа-Баляд и в районе Аль-Сед.
Ранее Посольство РФ указало на незаконное присутствие американских военных в Сирии. В дипведомстве призвали представителя Вашингтона внимательно ознакомиться с текстом резолюции Совбеза ООН.
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