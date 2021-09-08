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Семь сирийских военных погибли при взрыве бомбы на дороге

Ещё три человека получили ранения. Инцидент произошёл на юге страны, в провинции Дераа.

8 сентября, 20:37

Фото © ТАСС / AP

Семь сирийских военных погибли, подорвавшись на бомбе в провинции Дераа, на юге страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в органах безопасности.

По его данным, инцидент произошёл на дороге между деревнями Нафиа и Айн Закар. Автомобиль с сирийскими военными подорвался на заложенном там взрывном устройстве. Помимо погибших три человека получили ранения.

Ранее силы армии Сирии вошли в город Дераа-Баляд, который является последним оплотом вооружённых бандформирований на юге страны. Некоторые боевики отказались сдаться и начали укреплять свои позиции в палестинском лагере в Дераа-Баляд и в районе Аль-Сед.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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