Семь сирийских военных погибли при взрыве бомбы на дороге

Семь сирийских военных погибли, подорвавшись на бомбе в провинции Дераа, на юге страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в органах безопасности.

По его данным, инцидент произошёл на дороге между деревнями Нафиа и Айн Закар. Автомобиль с сирийскими военными подорвался на заложенном там взрывном устройстве. Помимо погибших три человека получили ранения.

Ранее силы армии Сирии вошли в город Дераа-Баляд, который является последним оплотом вооружённых бандформирований на юге страны. Некоторые боевики отказались сдаться и начали укреплять свои позиции в палестинском лагере в Дераа-Баляд и в районе Аль-Сед.