"Запомнился настоящим офицером": Коллеги поделились воспоминаниями о погибшем главе МЧС Зиничеве
Сотрудники ведомства отметили, что министр был тем человеком, который не оставит людей в беде и окажет им всю необходимую помощь.
Коллеги поделились воспоминаниями о погибшем главе МЧС Зиничеве. Видео © t.me / МЧС России
МЧС выпустило видео с воспоминаниями коллег о погибшем главе ведомства Евгении Зиничеве, который погиб во время учений в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссёра Александра Мельника. Сотрудники ведомства рассказали, где и при каких обстоятельствах они познакомились с Зиничевым и каким он им запомнился. В частности, сотрудник ЦУКС Булат Амагабазаров отметил, что впервые увиделся с Зиничевым во время ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае в 2019 году.
"Евгений Николаевич (Зиничев. — Прим. Лайфа) прибыл, общался с жителями села, благодаря его участию была оказана своевременная помощь и поддержка жителям нашего края. Мне он запомнился настоящим офицером, который не оставит людей в беде, окажет им всю необходимую помощь", — подчеркнул Амагабазаров.
В свою очередь пожарный Антон Волков рассказал, что познакомился с главой МЧС в 2018 году, когда тот прибыл с рабочим визитом в Сочи. Тогда Зиничев вручил Волкову медаль "За отвагу на пожаре".
"Я помню крепкое рукопожатие Зиничева, пожелание крепкого здоровья и мира в семье", — добавил Волков.
Пожарный Иван Федишин рассказал, что встретился с министром во время ликвидации последствий наводнения в Тулуне в 2019 году.
"Для меня было, с одной стороны, неожиданно, с другой стороны, очень приятно. Он (Зиничев. — Прим. Лайфа) просто подошёл, пожал руку, уважение и гордость — вот что мы тогда почувствовали", — подчеркнул Федишин.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Свои соболезнования в связи с трагедией выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, глава МИД Сергей Лавров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Минобороны Сергей Шойгу, депутаты Госдумы и сенаторы.
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