Коллеги поделились воспоминаниями о погибшем главе МЧС Зиничеве. Видео © t.me / МЧС России

МЧС выпустило видео с воспоминаниями коллег о погибшем главе ведомства Евгении Зиничеве, который погиб во время учений в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссёра Александра Мельника. Сотрудники ведомства рассказали, где и при каких обстоятельствах они познакомились с Зиничевым и каким он им запомнился. В частности, сотрудник ЦУКС Булат Амагабазаров отметил, что впервые увиделся с Зиничевым во время ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае в 2019 году.

"Евгений Николаевич (Зиничев. — Прим. Лайфа) прибыл, общался с жителями села, благодаря его участию была оказана своевременная помощь и поддержка жителям нашего края. Мне он запомнился настоящим офицером, который не оставит людей в беде, окажет им всю необходимую помощь", — подчеркнул Амагабазаров.

В свою очередь пожарный Антон Волков рассказал, что познакомился с главой МЧС в 2018 году, когда тот прибыл с рабочим визитом в Сочи. Тогда Зиничев вручил Волкову медаль "За отвагу на пожаре".

"Я помню крепкое рукопожатие Зиничева, пожелание крепкого здоровья и мира в семье", — добавил Волков.

Пожарный Иван Федишин рассказал, что встретился с министром во время ликвидации последствий наводнения в Тулуне в 2019 году.