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Число погибших при взрыве газа в Ногинске возросло до четырёх

Неизвестной остаётся судьба ещё трёх жительниц многоэтажного дома.

8 сентября, 21:19

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Ногинске возросло до четырёх. Об этом сообщают в ГУ МЧС РФ по Московской области.

"Всего 15 пострадавших, четверо погибших, среди них, предположительно, девочка-подросток. Четвёртая погибшая — женщина", — сказал собеседник агентства", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Ногинске объявили трёхдневный траур после взрыва в многоэтажке

В Ногинске объявили трёхдневный траур после взрыва в многоэтажке

Неизвестной остаётся судьба ещё трёх жительниц дома, добавил источник агентства.

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.

Одним из погибших при взрыве в Ногинске оказался сотрудник Центра подготовки космонавтов

Одним из погибших при взрыве в Ногинске оказался сотрудник Центра подготовки космонавтов

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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