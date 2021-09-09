Число погибших при взрыве газа в Ногинске возросло до четырёх
Неизвестной остаётся судьба ещё трёх жительниц многоэтажного дома.
Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Ногинске возросло до четырёх. Об этом сообщают в ГУ МЧС РФ по Московской области.
"Всего 15 пострадавших, четверо погибших, среди них, предположительно, девочка-подросток. Четвёртая погибшая — женщина", — сказал собеседник агентства", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Неизвестной остаётся судьба ещё трёх жительниц дома, добавил источник агентства.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.
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