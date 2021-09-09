Магазины Natura Siberica возобновят работу в России
Сначала планируется запуск торговых точек Organic Shop, а затем уже всех остальных.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российский производитель косметики Natura Siberica восстановит работу части своих магазинов, с 8 сентября открываются розничные точки Organic Shop. Об этом говорится в сообщении компании.
"Natura Siberica сообщает о возобновлении работы части розничных магазинов в России. С 8 сентября двери перед посетителями откроют магазины сети Organic Shop. В настоящее время ведётся работа по восстановлению продаж в России всей линейки продукции Natura Siberica", — заявляет производитель.
В компании добавили, что в РФ находится 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica, которые располагаются в торговых центрах и отдельно стоящих зданиях. Сначала планируется запуск торговых точек Organic Shop, а затем всех остальных.
Как сообщал Лайф, 13 августа сотрудники Natura Siberica пожаловались на то, что новое руководство "захватило" офис. Назначенный "президент" организации заблокировал пропуска почти двухсот сотрудников. А тем, кто работает на удалёнке, без объяснения причин отключили доступ к компьютерам. В начале сентября стало известно, что Natura Siberica прекращает производство и работу десятков магазинов. В пресс-службе компании объяснили это тем, что совладелица холдинга Ирина Трубникова расторгает лицензионный договор на использование брендов Natura Siberica, "Рецепты бабушки Агафьи", Organic Kitchen и других знаков, которые умерший в этом году основатель бизнеса и её бывший муж Андрей Трубников ранее перерегистрировал на эстонскую компанию OU Good Design.
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