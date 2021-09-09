СМИ узнали о планах Белоруссии привлечь кредит до $3 млрд у Евразийского стабфонда

Правительство Белоруссии рассматривает возможность привлечения кредита на сумму до $3 млрд частично или полностью из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в белорусском правительстве. В ЕФСР подтвердили, что проводят с властями республики предварительные консультации.

"В настоящее время представители ЕФСР проводят предварительные консультации с властями Республики Беларусь по наполнению программной матрицы мер, которые могут быть поддержаны в рамках потенциального финансового кредита ЕФСР в среднесрочной перспективе", — сообщили в фонде.