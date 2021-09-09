СМИ узнали о планах Белоруссии привлечь кредит до $3 млрд у Евразийского стабфонда
В ЕФСР подтвердили, что проводят с властями республики предварительные консультации.
Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Правительство Белоруссии рассматривает возможность привлечения кредита на сумму до $3 млрд частично или полностью из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в белорусском правительстве. В ЕФСР подтвердили, что проводят с властями республики предварительные консультации.
"В настоящее время представители ЕФСР проводят предварительные консультации с властями Республики Беларусь по наполнению программной матрицы мер, которые могут быть поддержаны в рамках потенциального финансового кредита ЕФСР в среднесрочной перспективе", — сообщили в фонде.
Ранее, 8 сентября, глава Минфина РФ Антон Силуанов также заявил, что Россия обсуждает "различные вопросы" поддержки экономики Белоруссии. По его словам, приоритетная задача на сегодня — это стимулирование процесса интеграции экономик двух стран. Вместе с тем источник в белорусском правительстве добавил, что российская сторона пока не согласовала вопрос выделения средств. Отмечается, что у фонда нет возможности предоставить всю запрашиваемую сумму.
Ранее в Кремле назвали темы предстоящих 9 сентября переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.
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