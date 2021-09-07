28 союзных программ: Почему не опубликованы дорожные карты по интеграции Белоруссии с Россией Как полагают эксперты, после подписания дорожных карт Белоруссия станет русским Монако, однако дорожные карты останутся неопубликованными, так как страны находятся под геополитическим давлением. 6 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Как сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков, на сегодняшний день между Белоруссией и Россией найден компромисс во всех предложенных 28 союзных программах, которые чаще называют "дорожными картами" интеграции двух стран в Союзное государство.

— Мы вышли на финишную прямую. Я очень надеюсь, что президенты двух стран в ходе встречи 9 сентября оценят нашу работу: готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены правительствами, — сказал он.

Стоит отметить, что активная фаза работ над дорожными картами, согласно которым должна будет проходить углублённая интеграция двух стран, началась в 2019 году. С осени прошлого года, после того как в Белоруссии начался, но не состоялся государственный переворот, переговоры ускорились. Однако, несмотря на это, на сегодняшний день полный список союзных программ не опубликован.

Как полагает белорусский политический аналитик Вадим Гигин, прежде всего это связано с геополитическими условиями, так как обе страны — и Россия, и Белоруссия — подвергаются крайне серьёзному давлению внешних игроков. Кроме того, экономика очень чувствительна к подобным утечкам, а непроверенная информация и вовсе может только затормозить развитие процесса.

Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

— Такой вопрос действительно уместен, но главное правило остаётся прежним — "не навреди". При этом нужно понимать, что СССР восстановить не получится, даже несмотря на то, что у ряда наших граждан есть идеалистические представления о том периоде. Союзное государство — это прежде всего термин, который определяет степень интеграции в отношениях между Белоруссией и Россией. Тут речь идёт и о военной, и о политической, и социально-экономической сфере, это всё-таки самая продвинутая форма интеграции на постсоветском пространстве. При этом если бы выполнялись все пожелания, заложенные ещё в 1990-е годы, то, наверное, нас бы действительно ждало некое единое государство конфедеративного типа, но жизнь внесла свои коррективы. По большому счёту мы сейчас говорим о перезагрузке ранее устоявшейся модели, и подписанные "дорожные карты" будут большим шагом вперёд на пути интеграционного строительства, — подчеркнул эксперт.

Другой причиной, по которой дорожные карты не публикуются, может стать тот факт, что они ещё не готовы окончательно, полагает белорусский политолог Алексей Дзермант. По его мнению, технические коррективы могут вводиться до последнего момента, однако скрывать их вряд ли будут, так как в любом случае их должны будут утвердить парламенты двух стран.

— Из того что мне известно из кулуаров обсуждения, скажу — прежде всего речь идёт про налоговое, финансовое и таможенное законодательство. Николай Снапков (первый зам премьер-министра Белоруссии. — Прим. Лайфа) говорит, что согласована карта по энергетике, общему рынку и ценообразованию на газ. То есть там, в общем-то, четыре-пять направлений, которые очень подробно расписаны. Речь идёт о максимальном сближении именно в экономической сфере, я думаю, что как только всё утвердят, то после этого уже и покажут, о чём там договорились, а уже потом парламентам дадут подписать, чтобы эти союзные программы имели законодательную силу, — сказал Дзермант.

Долгое время проект Союзного государства не имел реального наполнения, отметил экономист Алексей Зубец. По его мнению, он никак не исполнял свою задачу, но под предлогом его Россия поддерживала финансово действующую в Белоруссии политическую систему. При этом не стоит полагать, что Россия не понимала, что делает, и как минимум была "согласна быть обманутой". Однако после неудачного государственного переворота этот проект начал наполняться реальными действиями.

— Прежде всего тут нужно сразу сказать: Белоруссия остаётся в качестве самостоятельного государства. Мы не собираемся её поглощать и делать новым федеральным округом, в том числе, кстати, и потому, что в таком случае нам придётся нести полную ответственность за социально-экономическое положение в этой стране. Она останется со всеми своими атрибутами власти: президентом, парламентом, кабинетом министров. Не исключено, кстати, что Лукашенко останется и дальше президентом, так как это их внутреннее дело. Но при этом экономика у нас будет единая. Наиболее похожий вариант взаимодействия можно увидеть в Европе — это отношения Франции и Монако. Политически это республика и одна из двух последних абсолютных монархий Европы, — отметил эксперт.

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Зубец добавил, что в условиях, когда действующая политическая система в Белоруссии остаётся сохранённой, реальное наполнение статуса белорусской экономики перетечёт в сторону интеграции с Россией.

— Белоруссия от этого получит прямые инвестиции и технологии из России, всё-таки на сегодняшний день там осталось не много активов, привлекательных для наших инвесторов. Скажем так, точно меньше, чем раньше. Скажем, 25 лет назад МАЗ был значительно интереснее КамАЗа, но на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась, Минский автомобильный завод — депрессивное предприятие, живущее благодаря поддержке из России, а Камский автомобильный завод — монстр, вырвавшийся на мировой рынок. Для нас это выгодно тем, что мы фактически увеличиваем свою экономику, белорусские предприятия войдут в наши производственные цепочки, в том числе предприятия ВПК и нефтехимического комплекса. Также не стоит забывать, что у нас остаётся проект "Нового шёлкового пути", который сейчас зовётся "Один пояс — один путь", и интеграция транспортной системы тоже сулит огромные выгоды. Поэтому, несмотря на то что в Белоруссии, безусловно, есть потери инвестиционной привлекательности, там будет чем заняться в области развития совместной предпринимательской деятельности, — подчеркнул Зубец.

Напомним, договор о союзе Белоруссии и России был подписан 2 апреля 1997 года. При его подписании предполагалось, что в условиях обрушения экономик стран бывшего СССР, а также сильного снижения уровня жизни граждан данный интеграционный проект позволит проводить общую, более сбалансированную социально-экономическую политику, а также позволит проводить обратные распаду интеграционные процессы.

Авторы Никита Юрченко