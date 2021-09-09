ФАС возбудила дело против крупнейшего в России производителя древесных плит

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против крупнейшего в стране производителя ориентированно-стружечных плит (ОСБ) компании Kronospan ("Кроношпан") за необоснованно высокую наценку на товар. Об этом говорится на сайте ведомства.

"В связи с большим количеством поступивших заявлений о росте стоимости ориентированно-стружечных плит (ОСБ) ФАС России провела анализ состояния конкуренции и установила, что группа компаний "Кроношпан" является крупнейшим производителем и занимает доминирующее положение на этом рынке", — отметили в ФАС.

Там уточнили, что стоимость плит данной компании в 2021 году взлетела более чем на 300%. По информации ведомства, анализ показателей хозяйственной деятельности установил, что себестоимость производства ОСБ-плит значительно не увеличилась, в отличие от их цены.

"Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии необоснованно высокой наценки на производимую группой компаний "Кроношпан" продукцию", — подчеркнули в ФАС.

В связи с этим служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства против ООО "Кроношпан Башкортостан", ООО "Кроношпан", ООО "Кроношпан ОСБ" и ООО "Кроношпан ГМХ" по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.