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ФАС возбудила дело против крупнейшего в России производителя древесных плит

Как уточнили в ведомстве, стоимость продукции компании Kronospan в нынешнем году взлетела более чем на 300%.

8 сентября, 23:10

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против крупнейшего в стране производителя ориентированно-стружечных плит (ОСБ) компании Kronospan ("Кроношпан") за необоснованно высокую наценку на товар. Об этом говорится на сайте ведомства.

"В связи с большим количеством поступивших заявлений о росте стоимости ориентированно-стружечных плит (ОСБ) ФАС России провела анализ состояния конкуренции и установила, что группа компаний "Кроношпан" является крупнейшим производителем и занимает доминирующее положение на этом рынке", — отметили в ФАС.

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Там уточнили, что стоимость плит данной компании в 2021 году взлетела более чем на 300%. По информации ведомства, анализ показателей хозяйственной деятельности установил, что себестоимость производства ОСБ-плит значительно не увеличилась, в отличие от их цены.

"Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии необоснованно высокой наценки на производимую группой компаний "Кроношпан" продукцию", — подчеркнули в ФАС.

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В связи с этим служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства против ООО "Кроношпан Башкортостан", ООО "Кроношпан", ООО "Кроношпан ОСБ" и ООО "Кроношпан ГМХ" по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что ФАС начала проверки крупнейших производителей арматуры из-за подозрений на ценовой сговор.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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