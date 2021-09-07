Шкуматов назвал исторической инициативу "Единой России" об отмене обязательного техосмотра
Если соответствующий законопроект примут и предлагаемая идея будет реализована, удастся разрубить давнюю проблему, указал автоэксперт.
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Руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов", координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов в беседе с "Газетой.ru" заявил, что полностью поддерживает инициативу об отмене обязательного техосмотра, с которой выступают члены партии "Единая Россия".
"Когда лидер предвыборной гонки занимает позицию, настолько дружелюбную для автомобилистов, и готов наконец разрубить историческую проблему — это очень важный момент. Проблеме с техническим осмотром в нашей стране уже почти 100 лет", — указал автоэксперт.
По словам Шкуматова, дискуссии на тему обязательности техосмотра идут столько же, сколько он существует. "Это по-настоящему историческое, замечательное событие", заметил собеседник издания. Он полагает, что многие автовладельцы поддержат эту идею партии. Координатор "Синих ведёрок" также пояснил, что полностью отменять процедуру технического осмотра никто не будет — он останется обязательным, в частности для групп риска. Так, в случае продажи и перерегистрации машины на нового владельца придётся пройти техосмотр, что логично, добавил Шкуматов.
22 августа в России вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО. С 29 августа автовладельцы вправе приобретать полисы без документа, подтверждающего прохождение техосмотра.
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