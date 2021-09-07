НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Шкуматов назвал исторической инициативу "Единой России" об отмене обязательного техосмотра

Если соответствующий законопроект примут и предлагаемая идея будет реализована, удастся разрубить давнюю проблему, указал автоэксперт.

7 сентября, 17:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов", координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов в беседе с "Газетой.ru" заявил, что полностью поддерживает инициативу об отмене обязательного техосмотра, с которой выступают члены партии "Единая Россия".

"Когда лидер предвыборной гонки занимает позицию, настолько дружелюбную для автомобилистов, и готов наконец разрубить историческую проблему — это очень важный момент. Проблеме с техническим осмотром в нашей стране уже почти 100 лет", — указал автоэксперт.

По словам Шкуматова, дискуссии на тему обязательности техосмотра идут столько же, сколько он существует. "Это по-настоящему историческое, замечательное событие", заметил собеседник издания. Он полагает, что многие автовладельцы поддержат эту идею партии. Координатор "Синих ведёрок" также пояснил, что полностью отменять процедуру технического осмотра никто не будет — он останется обязательным, в частности для групп риска. Так, в случае продажи и перерегистрации машины на нового владельца придётся пройти техосмотр, что логично, добавил Шкуматов.

В МВД предложили ещё больше упростить процедуру техосмотра

В МВД предложили ещё больше упростить процедуру техосмотра

22 августа в России вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО. С 29 августа автовладельцы вправе приобретать полисы без документа, подтверждающего прохождение техосмотра.

Золотая магистраль: как зарабатывают гаишники на трассе М4 "Дон"

Золотая магистраль: как зарабатывают гаишники на трассе М4 "Дон"

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Шкуматов рассказал, когда лучше сменить резину на автомобиле

15 марта 2019, 14:06

В правительстве поддержали инициативу "Единой России" об отмене обязательного техосмотра

сегодня в 16:10

Сенатор предложил разрешить электромобилям выезжать на выделенные полосы

сегодня в 01:21

Захарова назвала снос памятника дружбе с Москвой в Киеве демонтажом исторической общности

сегодня в 18:46

Вице-премьера Чехии допросили из-за несостоявшейся поездки в Москву

сегодня в 18:33

Новости партнеров

Layer 1