Шкуматов назвал исторической инициативу "Единой России" об отмене обязательного техосмотра

Руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов", координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов в беседе с "Газетой.ru" заявил, что полностью поддерживает инициативу об отмене обязательного техосмотра, с которой выступают члены партии "Единая Россия".

"Когда лидер предвыборной гонки занимает позицию, настолько дружелюбную для автомобилистов, и готов наконец разрубить историческую проблему — это очень важный момент. Проблеме с техническим осмотром в нашей стране уже почти 100 лет", — указал автоэксперт.

По словам Шкуматова, дискуссии на тему обязательности техосмотра идут столько же, сколько он существует. "Это по-настоящему историческое, замечательное событие", заметил собеседник издания. Он полагает, что многие автовладельцы поддержат эту идею партии. Координатор "Синих ведёрок" также пояснил, что полностью отменять процедуру технического осмотра никто не будет — он останется обязательным, в частности для групп риска. Так, в случае продажи и перерегистрации машины на нового владельца придётся пройти техосмотр, что логично, добавил Шкуматов.