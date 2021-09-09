Геймеры пожаловались на проблемы с доступом после блокировки VPN-сервисов

Пользователи крупных игровых и стриминговых сервисов начали испытывать сложности с доступом. Операторы связывают это с началом блокировки VPN-сервисов, которые проводятся по распоряжению Роскомнадзора, пишет газета "Коммерсант".

Отмечается, что речь идёт о Twitch, World of Tanks и World of WarShips. Кроме того, о проблемах сообщили пользователи сервиса спортивной статистики Flashscore, сайта бесплатных объявлений Avito и программы BitTorrent.

Во Flashscore сообщили, что знают о проблемах, но пока не установили причину сбоя.

"Мы знаем о трудностях, с которыми пользователи сталкивались в последние дни. Мы исследуем проблему с нашей стороны, в частности техническую инфраструктуру, но пока не нашли точную причину сбоя", — рассказали в компании.

При этом ранее в World of Tanks связали сложности с доступом с начавшейся блокировкой VPN-сервисов интернет-провайдерами, которая проводится по распоряжению Роскомнадзора. Там считают, что в процессе блокировки было затронуто множество UDP-портов, из-за чего у пользователей возникают проблемы со входом и отключаются сервисы во время игры. При этом в самом Роскомнадзоре уверяют, что проблемы ресурсов не связаны с новыми ограничениями.

"При реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались", — подчеркнули в ведомстве.