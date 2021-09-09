СМИ: Иран станет девятым членом ШОС
Ожидается, что это произойдёт на саммите организации в Душанбе, который намечен на 16–17 сентября.
Фото © ТАСС/АР
Иран станет членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
"Вскоре участников объединения станет девять. На предстоящем саммите в Душанбе главы государств <...> должны объявить о начале приема в свои ряды Ирана", — говорится в статье.
Уточняется, что процесс присоединения Ирана к ШОС будет длиться некоторое время.
Напомним, на данный момент членами организации являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Иран подал заявку на вступление в организацию в 2008 году. Саммит ШОС в Душанбе состоится 16–17 сентября.
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