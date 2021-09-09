СМИ: Иран станет девятым членом ШОС

Иран станет членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Вскоре участников объединения станет девять. На предстоящем саммите в Душанбе главы государств <...> должны объявить о начале приема в свои ряды Ирана", — говорится в статье.

Уточняется, что процесс присоединения Ирана к ШОС будет длиться некоторое время.